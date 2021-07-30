Пашинян призвал укрепить границу

МИД России и представители ОБСЕ в пятницу призвали Азербайджан и Армению воздержаться от провокаций и обострения ситуации, и выполнять уже достигнутые договорённости по урегулированию.

В среду и в четверг сообщалось о перестрелках на линии соприкосновения. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал разместить на армянско-азербайджанской границе наблюдателей ОДКБ и российских пограничников. По словам главы кабинета, ситуация "не стабилизируется", при этом остаётся необходимость делимитации и демаркации границы. Ситуация там обострилась ещё 12 мая, тогда в Ереване заявили, что азербайджанские военные пересекли установленный ноябрьскими соглашениями рубеж.

В Кремле не стали комментировать предложение Армении о российских пограничниках. Однако подчеркнули, что Россия приложила усилия для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен.