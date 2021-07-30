Декларация G20 о потенциале культуры

Новые технологии, защита культурного наследия и роль искусства во всех сферах общественной жизни: на первом в истории саммите министров культуры стран "Большой двадцатки "принята совместная декларация, которой подчеркивается , что креативный сектор служит двигателем обновления и развития, а также важным источником дохода и рабочих мест.

Министр культуры Италии Дарио Франческини отметил: "Наш культурный слет станет постоянным событием и мы уже договорились об этом со следующим председателем G20 — Индонезией. Писатель Умберто Эко обратился к министрам культуры и сказал, что все войны и ненависть в прошлом и настоящем происходят от того, что мы не знаем друг друга в достаточной мере и культура должна помочь нам узнать больше друга о друга , в этом и заключается цель проведения культурного саммита".

Формат G20 объединяет страны, в которых проживают 60% мирового населения, это 80% глобального ВВП. В итоговом документе также говорится о потенциале культуры в решении проблемы изменения климата на планете.