Тихановская после встречи с Байденом: "Нас поддерживает величайшая страна"

Светлана Тихановская призвала Вашингтон ввести новые санкции против руководства Беларуси: этот вопрос она обсуждала на встрече с президентом США Джо Байденом.

Несколько дней назад Тихановская встречалась и с помощниками Байдена — тогда СМИ сообщали, что речь может идти о секторальных экономических санкциях. По словам лидера белорусской оппозиции, эти санкции могут привести к краху режима Лукашенко и очень быстрому, как в свое время это произошло с Советским Союзом.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты РБ:

"Это послание всему миру о том, что на нашей стороне величайшая страна. Я просила о помощи, о содействии в будущем, после того, как в нашей стране произойдут перемены. Конечно же, мы говорили о независимости Беларуси, её суверенитет не обсуждается и является важнейшей ценностью для белорусов. В случае, если какая-то страна воспользуется слабостью режима, США будут на нашей стороне".

Байден в свою очередь в "твиттере" сообщил, что для него встреча с Тихановской "Большая честь", и что США "поддерживают стремление белорусского народа к демократии и всеобщим правам человека".

Тихановская провела в США несколько дней, проводя встречи и с высокопоставленными политиками, и с представителями белорусской диаспоры в Штатах.

В самой Беларуси усиливается преследование оппозиции и правозащитников: за прошедшие недели в республике закрыты несколько десятков неправительственных организаций, задержаны не менее 20 человек; в среду признан экстремистским телеканал "Белсат".