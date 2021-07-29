Байден поддержит "made in USA"

"Покупай американкское": президент США Джо Байден в рамках продвижения инициативы по поддержке производителей США посетил завод по сборке грузовиков в Пенсильвании. В тот же день стало известно, что Белый дом и сенаторы согласовали глобальный план развития инфраструктуры, предполагающий 500 миллиардов долларов федеральных инвестиций. А руководство Федеральной резервной системы со своей стороны пообещало проводить мягкую кредитно-денежную политику до полного восстановления экономики.

Джером Пауэлл, председатель ФРС США, уточнил: "Сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам сохранил процентные ставки на уровне, близком к нулю, и продолжил скупку облигаций. Эти меры гарантируют, что финансово-кредитная политика поддержит нашу экономику до полного восстановления".

На Уолл-стрит решение сохранить низкую процентную ставку встретили без восторга, увидев в этом отсутствие надежды на скорое улучшение. Ранее Федеральная резервная система дала понять, что ждет первого повышения ключевой ставки в 2023 году, эксперты спорят о том, когда уместно начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций.