Национальное бедствие на южном побережье

Лесные пожары на южном побережье Турции стали национальным бедствием. Об этом заявляют в правительстве страны. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мобилизованы все возможные силы для ликвидации возгораний.

В четверг новые природные пожары были зафиксированы в 16 различных местностях, включая курорт Ичмелер вблизи Мармариса. В провинции Бодрум в районе Гюверджинлик были эвакуированы постояльцы отеля, среди которых оказались около сотни российских туристов. В тушении огня в семи регионах страны принимают участие 4000 пожарных.

По последним данным, в провинции Анталья в Манавгате, где разгорелись самые масштабные пожары, три человека погибли и свыше 180 пострадали. Эвакуированы жители 20 районов. В деревне Кепезбелени сгорели почти все жилые дома.

Афины выразили готовность оказать Анкаре необходимую помощь в борьбе со стихией. Причиной быстрого распространения пламени стал сильный ветер. Следствие также рассматривает версию поджогов.