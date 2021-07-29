Новые заседания по "санитарному делу": Ярмыш о "конвейере свидетелей"

Преображенский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш. Пресс-секретаря Алексея Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ - нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Одновременно в четверг проходят новые слушания по так называемому "санитарному делу" в отношении муниципального депутата Дмитрия Барановского, активистки и участницы Pussy Riot Марии Алехиной и сторонника Навального Николая Ляскина. Как отмечает команда оппозиционера, одни и те же свидетели переходят для дачи показаний из одного кабинета в другой: "Прекрасный конвейер в Преображенском суде: сразу после допроса у Киры свидетеля просят пройти в 417 зал для допроса у другого подсудимого".

На заседаниях нет ни слушателей, ни журналистов - из-за коронавирусных ограничений.

Накануне для первого фигуранта "санитарного дела" - юриста ФБК Любови Соболь - обвинение запросило два года лишения свободы, а также потребовала наложить ограничения: запретить ей посещать митинги, выезжать за пределы Москвы и выходить из дома в ночное время. Приговор будет вынесен 2 августа. Ранее Роскомнадзор потребовал заблокировать ее аккаунт в Twitter ввиду того, что там "размещена информация, распространяемая с нарушением закона" (речь идет о ссылках на признанные "экстремистскими" ресурсы, связанные с организациями Навального). А в апреле мировой суд приговорил женщину к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства по "квартирному делу" (ее признали виновной в проникновении в декабре 2020 года с применением насилия в квартиру, где предположительно проживал сотрудник ФСБ, причастный к отравлению Навального).

Всего по "санитарному делу", возбужденному в январе 2021 года, проходят девять человек. По версии следствия, они через соцсети призывали присоединиться к несогласованной акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального "неопределенный круг лиц", а значит - провоцировали нарушить санитарно-эпидемиологические нормы на фоне пандемии коронавируса в том числе и зараженных COVID-19, что создало угрозу массового заболевания.

Адвокаты обвиняемых заявляют о "домыслах", формулировки прокуратуры считают противоречащими нормам уголовного права о подстрекательстве, поскольку фигуранты не призывали нарушить закон кого-либо конкретно из инфицированных. По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, свидетелей, признавшихся бы в том, что, больные, они вышли на митинг после просмотра опубликованного в сети видеоролика его подзащитной, до сих пор не найдено.

По "санитарному делу" также проходят брат Алексея Навального Олег Навальный, муниципальный депутат Люся Штейн, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, сторонник Навального Олег Степанов.

Две недели назад СК прекратил уголовное преследование столичного муниципального депутата Константина Янкаускаса, который заявил об отказе от планов участия в сентябрьских выборах в Госдуму.