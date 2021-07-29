Польша: власть и СМИ

Острая полемика вокруг СМИ разворачивается в Польше, где Национальный совет по телерадиовещанию пока не продлевает лицензию телеканалу TVN24. Это СМИ принадлежит и американской корпорации Discovery. Сейчас парламенте ведутся дискуссии о новом законопроекте, ограничивающем деятельность медиа с долей неевропейского капитала, превышающем 49%. Если закон будет одобрен, это ударит по TVN.

В Press Club Polska, независимой ассоциации журналистов заявляют, что власти посредством нового закона, пытаются задушить СМИ.

Войцех Тумидальский, Press Club Polska: "На наш взгляд, отказ от продления лицензии TVN выглядит как попытка давления на независимые СМИ. Речь так же идет о законопроекте "lex TVN", как они его называют. Недопустимо принимать закон против одного экономического субъекта, который играет важную роль на медиарынке и является независимым средством массовой информации, бросающим вызов правительству ".

На TVN24 работают около тысячи сотрудников. Ежедневно этот телеканал смотрят четыре с половиной миллиона человек. Для многих людей в Польше TVN - значимый источник информации.

В своем заявлении руководство TVN подчеркнуло, что в 2015 году Национальный совет по телерадиовещанию Польши согласился с тем, что свою долю в компании получит американский капитал. До тех пор, пока менеджмент не подал заявку на продление лицензии, никаких проблем не возникало".

"Мы не поддадимся давлению, мы останемся независимыми, и будем действовать в интересах наших зрителей" - утверждает TVN.

Бригида Грысяк, заместитель главного редактора TVN24: "Мы здесь не ради политиков, и не они определяют нашу повестку дня. Этим занимаются люди, для которых решения, принимаемые политиками, имеют фундаментальное, жизнеобразующее значение. У нас такое ощущение, что именно сейчас работа нашего телеканала абсолютно необходима нашей аудитории".

Правящая консервативная партия "Право и справедливость" призывает парламент Польши принять новый закон о СМИ. Вопрос о лицензии для TVN24, судя по всему, не будет принят, пока по новому законопроекту не пройдет голосование.

Тереза Брикчиньска, Национальный совет по телерадиовещанию: "У этого законопроекта есть серьезные недостатки. Все это необходимо прояснить, чтобы Национальный совет мог с чистой совестью, и в соответствии с польским законодательством продлить лицензию TVN".

Лицензия на вещание истекает 26 сентября.

Магдалена Ходовник, Euronews: "Судьба телеканала остается неясной. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность не только у польских журналистов и общественности, но и у американских дипломатов. Голосование по законопроекту о СМИ должно состояться в августе".