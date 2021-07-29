Кукольный театр напомнит о сирийских беженцах

Из турецкого Газиантепа в английский Манчестер: марионетка проделает путь в несколько тысяч километров, чтобы привлечь внимание к проблеме сирийским беженцам. Автор проекта Дэвид Лан говорит, что его цель — рассказать историю беженцев. "Маленькая Амаль" (по замыслу автора это 9-летняя девочка из Сирии) побывает в Греции, Италии, Франции, Швейцарии, Германии и Бельгии перед тем как попасть в Великобританию. Всего планируется проведение сотни мероприятий. Турецкая провинция Газиантеп находится на границе с Сирией. Некоторые кукловоды, принимающие участие в проекте, тоже бежали из своих домов.