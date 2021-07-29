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Токио-2020: женская сборная России по фехтованию взяла "золото"

 Мария Горковская  & Euronews
Олимпиада-2020. Фехтование - финал.
Олимпиада-2020. Фехтование - финал.   -   Авторское право  Hassan Ammar/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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В копилке российской сборной еще одно "золото". Главные героини - Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Женская сборная России по фехтованию выиграла бой у француженок в финале командного турнира по рапире Олимпиады-2020. Итоговый счет встречи - 45:34.

В ходе финала Мартьянова получила травму - подвернула ногу, команда взяла медицинский тайм-аут. Но после этого девушка все же вернулась на дорожку.

Ранее в полуфинале россиянки одолели американок — 45:42. Сборная США уступила и итальянкам в борьбе за "бронзу".

Отныне у России восемь медалей высшей пробы.