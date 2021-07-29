Климатологи предупреждают: мир ждут новые погодные катаклизмы

Изменение климата не отдалённая перспектива. Это то, что мы наблюдаем уже сегодня. Британское Метеорологическое бюро опубликовало отчет, согласно которому 2020-й год побил многочисленные погодные рекорды.

Так, весна выдалась самой жаркой в истории наблюдений, которые ведутся с 1884 года. Май - самым засушливым за последние десятилетия.

В то же время, в прошлом году выпало рекордное количество осадков.

Майк Кендон, климатолог, Метеорологическое бюро Великобритании:

"Мы наблюдаем тенденцию к повышению температур и всё большему количеству осадков, экстремальных погодных явлений. По нашим прогнозам, так будет продолжаться и дальше. На глобальном уровне мы тоже наблюдаем суровые погодные условия. Например, 49,6 градусов Цельсия было зафиксировано в Канаде. Без человеческого фактора - воздействия на климатическую систему - здесь точно не обошлось".

Жаркой погоде предшествовали ураганы. В феврале на Великобританию обрушился шторм "Сиара", а следом за ним - "Денис", ставшие причиной гибели людей. И в этом году рекордная жара чередуется с обильными осадками. Частые наводнения наносят серьёзный урон инфраструктуре.

Эд Хилл, директор Национального центра океанографии:

"Прогноз чёткий и ясный: с увеличением объёмов тепловой энергии атмосфера способна удерживать больше воды. А значит, вероятно, будут частые штормы, экстремальные погодные явления. Влажный климат станет ещё более влажным. А засушливый - ещё более сухим. Повышение уровня моря - неминуемо, это совершенно точно".

По мнению учёных, быстрого решения проблемы нет. Необходим комплекс глобальных мер и время. А пока миру нужно быть готовым к новым погодным катаклизмам.