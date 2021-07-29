Крокодилья любовь

Относительно небольшой, с длинными лапами и широкой мордой... Более агрессивный и умный, по сравнению со своими сородичами, в других частях планеты. Кубинский крокодил - вид, находящийся под угрозой исчезновения. Одно из препятствий для сохранения редкого вида (помимо деятельности человека) - гибридизация. Речь идет об американских собратьях кубинского крокодила, приплывающих к побережью Острова Свободы по зову любви.

На протяжении десятилетий власти пытаются сохранить чистоту вида в болоте Сапата. В природном заповеднике в относительной свободе живут около 4 500 особей. В сезон откладывания яиц работники заповедника выкрадывают яйца у самок и помещают их в инкубатор, где у малышей гораздо больше шансов на выживание. Каждый год здесь рождаются от 500 до 1000 особей. Только 100 попадают в дикую природу.

По данным экспертов, в настоящее время половина из 3 000 диких крокодилов на Кубе - гибриды.Таким образом, шестьдесят лет усилий по сохранению вида не привели к значимым результатам.

Гибридизация кубинских крокодилов с американскими продолжается и специалисты стоят перед дилеммой: препятствовать или нет крокодильей любви?