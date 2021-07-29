Мост решил проблему 300-летней давности

В Хорватии в торжественной обстановке открыли мост Пелешац длиной почти 2,5 км, соединивший две части страны. До этого, чтобы проехать в район Дубровника, приходилось пересекать узкую полоску территории Боснии и Герцеговины, её единственный морской порт Неум. Такая ситуация образовалась ещё 300 лет назад: существовавшая тогда Дубровницкая республика отдала часть территории Османской империи, чтобы отгородиться от поползновений Венеции.

Границы вновь стали актуальными после распада Югославии, идея строительства моста выдвигалась ещё в 90-х. Проект сопровождался многочисленными коррупционными скандалами, а после экономического кризиса 2008 года был заморожен. Но позже Загребу удалось привлечь помощь из Евросоюза и Китая. Общая стоимость строительства — около 550 млн евро.

Дороги к мосту планируют подвести к весне следующего года, и уже летом, к туристическому сезону, должно открыться движение. Проезд по мосту будет бесплатным — таково было одно из условий выделения европейских денег.