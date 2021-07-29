Наводнение в Бельгии: "психотравма на всю жизнь"

Две недели прошло после того, как большая вода накрыла Бельгийский Льеж и окрестности, став причиной гибели десятков людей. Жители маленькой коммуны Троо, испытавшие на себе удар стихии, жалуются на приступы паники и ночные кошмары, постоянное чувство страха за жизнь.

Отстроить заново дома можно за несколько месяцев. А на то, чтобы оправиться от потрясения, потребуется гораздо больше времени.

"Мы будем слышать этот шум всю оставшуюся жизнь. Мы травматизированы. То, что мы видели, - эти проплывающие машины, пребывающую воду - поражает. Это ужасно", - говорит мужчина.

"Самое сложное для меня - запах и шум. Каждый раз, когда хлопает дверь или что-то падает, я вздрагиваю, при малейшем шуме", - сетует пострадавшая.

"Психологи объезжают окрестности, чтобы немного поговорить с нами. Но сейчас у нас нет времени на разговоры. Нужно закончить разбор завалов, попытаться спасти какие-то вещи", - объясняет ещё одна местная жительница.

Острая реакция на шум, свет, запах, непроходящая тревожность, бессонница - явные симптомы посттравматического стрессового расстройства, говорят специалисты. И последствия могут быть очень серьёзными.

Этьен Венди, психолог:

"Это глубокое потрясение. Поэтому мы считаем необходимым создание структуры для оказания психологической помощи долгосрочного характера. Люди пЕрежили настоящий ад. Их организм будет всегда об этом напоминать. Это останется в их душе и мыслях".

Бельгийская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о "непредумышленном убийстве". Ей предстоит выяснить, имел ли место сбой в системе оповещения об угрозе наводнения, в результате которого погиб 41 человек, двое - числятся пропавшими без вести.