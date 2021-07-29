В Сиднейском зоопарке родился коалёнок

В зоопарке Сиднея долгожданное пополнение. У коалы по имени Илука родился малыш. У него пока нет имени. И смотрители просят помочь посетителей назвать коалёнка. Одно условие: имя должно начинаться с буквы "Б", так как папу новорождённого зовут "Бэнкс".

По словам зоологов, детёныш растёт очень любознательным и ласковым. Несмотря на свой небольшой вес - всего 300 граммов - веселит окружающих акробатическими трюками.

Это пятый по счету коалёнок, появившийся на свет в австралийском зоопарке в этом году в рамках программы по разведению этих животных в неволе.

А жителей городка Лайонсхед, что в американском Колорадо, удивил своим появлением молодой лось. Животное спокойно бродило по местной парковке, пока за ним не приехали сотрудники природоохранной организации. Непрошенному гостю вкололи снотворное, чтобы поместить в клетку грузовика. Затем лося благополучно вывезли в лесополосу и выпустили на волю.