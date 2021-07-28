Симона Байлз: второй отказ

Четырехкратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз на Играх в Токио отказалась и от участия в индивидуальном многоборье. Накануне американка снялась с командного многоборья прямо во время турнира - после неудачного опорного прыжка она не вышла на брусья.

Из-за психологических проблем, пояснила девушка. "Да, я говорю, что психическое здоровье должно быть на первом месте, потому что в противном случае вы не будете получать удовольствие от спорта и не добьетесь успеха, как бы вам этого ни хотелось, - прокомментировала Байлз. - Поэтому иногда вполне нормально отказаться от участия в крупных соревнованиях, чтобы сосредоточиться на себе".

В итоге сборная США, побеждавшая в женском многоборье на двух последних Олимпиадах, заняла второе место, а золото впервые взяли российские гимнастки. Как повернулись бы события, останься Байлз в строю?

Ее соотечественники поддерживают спортсменку.

"Думаю, с ее участием в командном многоборье у нас было больше шансов взять золото. Но, конечно, здесь гарантий нет. Считаю, что главное для нее - позаботиться о себе в психологическом и физическом пане. Ну а мы еще раз попытаемся!" - мнение одного поклонника Байлз.

"Психические проблемы - вещь серьезная, они часто остаются незамеченными. Ей нужно по-настоящему стабилизироваться, так что ее отказ выступать - возможно, хорошее решение. Никто, кроме нее, не знает, что у нее внутри", - еще одно мнение.

Байлс - четырехкратная чемпионка Олимпиады в Рио, по количеству золотых медалей на Играх занимает второе место в истории спортивной гимнастики после Ларисы Латыниной.