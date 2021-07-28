Афины и Никосия "сверили часы" по кипрскому вопросу

Мир не поддержит планы Турции по разделению Кипра, выразили уверенность Кириакос Мицотакис и Никос Анастасиадис.

На встрече в Афинах греческий премьер и президент Республики Кипр осудили заявления Анкары о заселении района Вароша, распложенного в нейтральной зоне острова, и о том, что конфликт может быть урегулирован лишь при создании на Кипре двух суверенных государств.

Греки-киприоты с этим никогда не согласятся, как и ЕС, убеждены лидеры двух стран.

"Республика Кипр входит в состав Европейского Союза, её представляет законное правительство. Евросоюз никогда не примет в качестве своего члена сепаратистское территориальное образование в качестве своего члена, но Турция и руководство киприотов-турок настаивают на своих планах по разделению". Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Глава Республики Кипр в эксклюзивном интервью Euronews не исключил того, что страна будет использовать право вето при рассмотрении позитивной повестки о взаимоотношениях ЕС с Турцией.

Никос Анастасиадис, тем не менее, подчеркнул, что готов принять участие в переговорах под эгидой генсека ООН.

"Подобные противоправные действия со стороны Турции мы наблюдаем не только по отношению к Кипру или Греции в Эгейском море, но и к Ливии. То же самое было в Сирии, Ираке и Нагорном Карабахе. Это поведение, идущее вразрез с нормами Организации Объединённых Наций и международного права в целом. Всё это однажды зачтётся". Никос Анастасиадис президент Республики Кипр

На днях президент Турции высказался за открытие квартала Вароша, что запрещается резолюцией СБ ООН от 1984 года. В ней говорится о том, что право на заселение имеют лишь потомки изгнанных оттуда греков-киприотов.

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана осудили Совет Безопасности и Евросоюз. Последний призвал турецкого лидера пересмотреть свои планы, пригрозив ответными действиями.

По мнению Анкары, реакция Брюсселя и международного сообщества в целом основана на ничем не подкреплённых утверждениях, пропаганде Никосии и Афин.