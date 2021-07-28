Борис Джонсон не справился с зонтиком

Британский премьер-министр Борис Джонсон вызвал улыбки людей, присутствовавших на церемонии открытия памятника погибшим полицейским в графстве Стаффордшир. Все дело в том, что глава кабинета долго не мог справиться с зонтиком, который вывернулся наизнанку. Не скрыл эмоций и сидевший рядом с Джонсоном принц Чарльз.