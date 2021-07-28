Озеро Комо под дождём и градом

Проливной дождь и град в Италии вызвали во вторник наводнения и оползни на севере страны. Особенно пострадали города вокруг озера Комо. Разгулявшаяся непогода нанесла ущерб живописному озеру, окруженному горами на севере Италии. Итальянские пожарные провели здесь более 60 спасательных операций, приходя на помощь оказавшимся в экстремальной ситуации людям.
В Бриенно на западном берегу озера 50 жителей оказались заблокированы в своих домах, при этом оползень вызвал утечку газа. А южнее, в Черноббио, в 40 км к северу от Милана, пожарные эвакуировали кондоминиум, которому угрожало наводнение. Здесь упали в реку деревья и была размыта часть дороги.
Ранее в понедельник град размером с теннисный мяч временно перекрыл шоссе в том же районе и повредил десятки автомобилей.
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