Взрыв в химпарке в Леверкузене: "Надежды найти пропавших живыми нет"

В немецком Леверкузене продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в промышленном парке Chempark. В них принимают участие 360 сотрудников экстренных служб. Количество погибших в результате аварии выросло до двух. Число раненых - 31, один из них - в крайне тяжелом состоянии. О судьбе еще пяти человек до сих ничего не известно.

- Надежды найти их живыми больше нет. Мы хотим выразить соболезнования родным и близким. Мы думаем об их семьях и любимых, - заявил глава компании Currenta, оператора химпарка, Фрэнк Хильдмар в ходе пресс-конференции в среду.

Криминальная полиция Кельна совместно с экспертом и сотрудниками Currenta приступят к расследованию причин произошедшего в четверг.

- Пройдет еще некоторое время, прежде чем картина станет ясной, - заявил начальник пожарной службы Леверкузена Херман Гревен.

Мощный взрыв, который, по свидетельствам очевидцев, был слышен в радиусе нескольких километров, произошел на нефтебазе центра утилизации в Бюрриге в 9.40 утра по местному времени. Удар был такой силы, что его зафиксировали даже станции геологической службы земли Северный Рейн-Вестфалия к 40 км от эпицентра. В результате возникшего пожара в течение нескольких часов горел резервуар с растворителями. Второго взрыва - рядом располагался резервуар со 100 тыс. литров легковоспламеняющихся токсичных отходов - удалось избежать.

Только во второй половине жителям Леверкузена разрешили выйти из своих домов и открыть окна, было снято предупреждение об опасности для большей части города. Но из-за выброса загрязняющих веществ населению до сих пор рекомендовано воздержаться от употребления фруктов и овощей из собственных садов и огородов, посещения детских площадок и купания в бассейнах, а перед тем, как переступать порог собственного дома, - снимать обувь (остерегаться возможно прилипших к ней частиц сажи).

Земельное управление по охране окружающей среды и защите прав потребителей германской земли Северный Рейн-Вестфалия отмечает, что при взрыве в воздух попали такие опасные вещества, как диоксин, полихлорированные бифенилы и соединения фурана.

К настоящему моменту токсичное облако дыма переместилось на 40 км к северо-востоку от города. Его состав еще только предстоит определить.

Chempark - один из крупнейших химических парков Европы. Здесь расположены объекты более 70 компаний.