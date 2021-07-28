Джулиан Ассанж обжалует решение суда о лишении его гражданства Эквадора

Административный суд провинции Пичинча лишил ДжулианаАссанжа гражданства Эквадора, посчитав, что процесс его натурализации был сопряжен с многочисленными нарушениями местного законодательства и сокрытием ряда фактов. В решении говорится, что, среди прочего, основатель WikiLeaks не желал проживать в Эквадоре, а сотрудники министерства иностранных дел вышли за рамки своих полномочий, проведя с ним "неправомерное и незаконное собеседование" с целью предоставления ему гражданства. В досье же самого Ассанжа отмечается множество несоответствий - разнящиеся подписи в заявлениях, неоплаченные сборы и предположительно поддельные документы.

Защита Ассанжа намерена обжаловать решение суда. Адвокат Карлос Поведа, в частности, указывает на нарушение прав его подзащитного: документы изначально не были переведены на английский язык (родной для Ассанжа), сам он не смог принять участие в слушаниях.

С апреля 2019 50-летний журналист находится в тюрьме строгого режима Белмарш на юго-востоке Лондона. Оттуда он продолжает бороться с возможной экстрадицией в США, где его обвиняют в шпионаже в связи с утечкой секретных документов. По версии прокурора, он незаконно помог военному аналитику в американской армии украсть тысячи секретных файлов (дипломатических депеш, аналитических записок, др.), разоблачающих военные правонарушения США в Ираке и Афганистане. Их позже опубликовала WikiLeaks.

Протесты против экстрадиции Ассанжа в Лондоне - январь, 2021 г. Matt Dunham/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Адвокаты Ассанжа утверждают, что он действовал как журналист, а потому имеет право на защиту свободы слова.

В 2010 году Швеция выдала ордер на арест Ассанжа в связи с делом об изнасиловании, которое в итоге было прекращено в 2019 году. Сам он эти обвинения отвергал с самого начала и бежал в Лондон - в посольство Эквадора в Великобритании. Латиноамериканская страна предоставила ему убежище, посчитав высоким риск того, что за выдачей в Швецию последует его экстрадиция в США. В январе 2018 года он стал гражданином Эквадора при содействии тогдашнего правительства страны, но уже год спустя был лишен политического убежища и арестован британскими правоохранителями. В январе 2021-го Лондонский суд отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа, посчитав данную меру "репрессивной" в связи со слабым психологическим здоровьем журналиста и риском его суицида.