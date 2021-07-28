Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении: есть погибшие

В результате перестрелки на границе Гегаркунинской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана погибли трое армянских военнослужащих, еще четверо ранены. С азербайджанской стороны раненых двое. Локальные бои с применением минометов и гранатометов произошли в ночь на 28 июля. Соседи обвиняют друг друга в провокациях.

В Минобороны Армении отмечают, что "подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы" в преддверии запланированных в Москве трехсторонних переговоров (информацию о проведении встречи в Азербайджане опровергает).

В Баку настаивают на том, что огонь был открыт лишь в ответ на обстрел позиций ВС Азербайджана из стрелкового оружия и гранатометов, призывают соседей начать переговоры по делимитации границ и обвиняют Ереван в дезинформации: "Подразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек противоположной стороны".

российские миротворцы перед армянским монастырем Дадиванк AP Photo

Около 11 утра стороны сообщили о заключении перемирия при посредничестве российских миротворцев. Их дислокация в регионе сроком на пять лет предусмотрена мирным соглашением, подписанным в ноябре 2020 года после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Обстановка на границе обострилась две недели назад. 14 июля стороны вновь выступили с взаимными обвинениями в провокациях: в Ереване сообщили о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана, в Баку - о ранении азербайджанского военнослужащего. С 19 июля перестрелки на границе возобновилась.