Шойгу: Россия будет реагировать на угрозы, исходящие из Афганистана

Минобороны России принимает меры по противодействию попыткам переноса террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. Об этом заявил Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. C этой целью, сказал министр, повышается боеготовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оказывается помощь партнерам в Центральной Азии. Россия, указал Шойгу, фиксирует активное перемещение на территорию Афганистана боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Сергей Шойгу, министр обороны России: "Мы видим, как активно перемещаются туда из разных регионов, в том числе из Сирии и Ливии, игиловские подразделения. В случае возникновения угрозы нашим союзникам, членам ОДКБ, конечно, Россия будет реагировать".

По словам главы оборонного ведомства, российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану в случае возникновения угрозы со стороны Афганистана. На следующей неделе военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана в ходе учений в Центральной Азии, отработают практические действия по уничтожению бандформирований. Маневры состоятся в двадцати километрах от Афганистана.

Обеспокоенность положением дел в Афганистане выразил и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Нью-Дели. "Афганистан, в котором не соблюдаются права человека, совершаются зверства против собственного населения, станет страной-изгоем", - заявил дипломат.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Есть только один путь. Это переговоры, чтобы разрешить конфликт мирным путем". Блинкен, добавил, что правительство Афганистана, которое может быть сформировано после переговоров, должно учитывать интересы всего населения страны.

По оценке министра обороны России миссия США и НАТО в Афганистане провалилась. Ситуация с безопасностью в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Большую часть территории Афганистана уже захватило движение "Талибан".