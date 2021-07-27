В Ватикане начался беспрецедентный судебный процесс по делу о финансовых махинациях

В Ватикане начался громкий судебный процесс о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов государственного секретариата Святого престола, в том числе на пожертвования прихожан. Финансовые махинации нанесли Ватикану ущерб в размере десятков миллионов евро.

На скамье подсудимых десять человек. Среди них - высокопоставленный прелат, кардинал Анджело Беччу. Ранее, в связи с подозрениями о причастности к финансовому скандалу, Беччу был вынужден подать в отставку с должности префекта Конгрегации по канонизации святых и отказаться от кардинальских привилегий. Сам Беччу неоднократно отрицал обвинения и заявлял о намерении прояснить все в суде.

Джорджия Орланди, Euronews : "Анджело Беччу называет себя пострадавшей стороной. Так, или, иначе, начавшийся сегодня судебный процесс не имеет прецедентов и является историческим. Беччу станет первым кардиналом дело которого рассматривается не в Кассационном суде под председательством другого кардинала, а профессиональными судьями в стенах ватиканского трибунала. Этому событию суждено оставить след в понтификате Франциска".