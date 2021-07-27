Калифорния: огонь не удаётся взять под контроль

Лестные пожары уже не первую неделю бушуют в Калифорнии. Огонь уничтожил почти полностью деревушку Индиан-Фоллс на северо-западе американского штата. Сгорели десятки домов и построек. О жертвах не сообщается.

Сильный ветер и засуха осложняют тушение. Кроме того, над местами возгорания из восходящих потоков воздуха формируются грозовые "огненные облака". Есть риск возникновения новых пожаров.

Тяжёлая ситуация сохраняется в соседнем Орегоне. Там сгорело около двух тысяч квадратных километров леса. Под контроль удалось взять чуть больше половины площади возгорания. На борьбу с огнём брошены 2200 специалистов.