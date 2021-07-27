Несмотря на жару и эпидемию коронавируса, тысячи паломников приняли участие в молебне и крестном ходе в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси. Мероприятие организовала Украинская православная церковь (УПЦ), входящая на правах самоуправления в состав РПЦ. Шествие состоялось за месяц до визита на Украину патриарха Константинопольского Варфоломея.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил СМИ, что крестный ход в Киеве посетили 350 тысяч человек. Ряд информационных агентств (в начале дня) сообщали о более скромном числе участников от 20 до 55 тысяч.

В этом году крестный ход, по словам управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, посвящен идее верности православию, что в условиях церковного раскола на Украине, подчеркнул он, особенно трудная задача.

В 2018 году Киеве на базе Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана Православная церковь Украины. ПЦУ получила автокефалию в 2019 году от Константинопольского патриархата. Создание и статус церкви вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами. Московский патриархат и Украинская православная церковь в его составе разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, не признавая его действий.