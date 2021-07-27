Ситуация в Тунисе: мир обеспокоен

В столице Туниса продолжаются манифестации, стычки сторонников и противников президента страны. Ключевые объекты в городе взяла под контроль армия.

Военные окружили Дворец правительства и блокировали штаб-квартиру гостелекомпании.

Мировые лидеры выразили свою обеспокоенность ситуацией в североафриканском государстве. После того, как его глава Каис Саид приостановил работу парламента, отправил в отставку премьера и лишил депутатов неприконсновенности.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН:

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Тунисе после вчерашнего заявления президента Саида. Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от проявления насилия и делать всё возможное, чтобы ситуация оставалась спокойной. Все споры и разногласия должны разрешаться посредством диалога".

Соединённые Штаты также выразили тревогу по поводу решения Саида отправить в отставку правительство. Вашингтон пока не решил, стоит ли считать события в Тунисе переворотом.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Мы поддерживаем контакты на высоком уровне.Белый дом и Госдепартамент на связи с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации, призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса в плане продвижения вперед в соответствии с демократическими принципами".

Оппоненты Саида называют происходящее путчем. Сам президент утверждает, что исполняет волю народа. Накануне страну захлестнула волна протестов. Тунисцы выражали недовольство мерами правительства по борьбе с пандемией.