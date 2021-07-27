Брюссель и Вашингтон призывают Тунис к стабильности

В столице Туниса воцарилось относительное спокойствие после того как в город были введены введены подразделения армии. На этом фоне международное сообщество с осторожностью отнеслось к новостям о политических переменах, произошедших в стране по решению президента Каис Саида.

Вашингтон призывает к соблюдению демократических принципов. Брюссель — к скорейшему восстановлению институциональная стабильности.

Официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро заявила: "Среди приоритетов партнерства ЕС с Тунисом — конечно же, содействие в вопросах эффективного управления и соблюдения принципов верховенства закона, а также инвестиции, стимулирование экономического роста и создание рабочих мест, особенно для молодежи".

Политический кризис произошел на фоне усугубления санитарного: уровень смертности от Covid-19 в стране — один из самых высоких в мире. В последние недели Тунис был охвачен акциями протеста.

В воскресенье президент приостановил работу парламента, отправил в отставку премьера и лишил депутатов неприкосновенности.

Оппозиционная исламистская партия "Эн-Нахда" назвала действия Саида конституционным переворотом

Президент Туниса Каис Саид издал в понедельник указ о введении запрета на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00, с 26 июля по 27 августа.