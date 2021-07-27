Первое золото за 25 лет!

Победный дубль и первое российское олимпийское золото в плавании за 25 лет. Евгений Рылов завоевал звание чемпиона на дистанции 100 метров на спине, обойдя на две сотые секунды другого российского пловца Климента Колесникова. До Рылова на высшую ступеньку олимпийского подиума в плавательном бассейне поднимались в 96 году в Атланте Александр Попов и Денис Панкратов.

"Обидно проигрывать две сотые, - рассказал после финиша Колесников. - Перед финалом вспомнил Фелпса, которому однажды до золота не хватило "сотки". Не хотелось оказаться на его месте, а видите, как получилось. Говорят же, что мысли материальны. А так я очень доволен. Не каждый спортсмен попадает на олимпийский пьедестал. Тем более, проиграл не кому-нибудь, а Жене. Мы никого не пустили вперед – это круто!"

"Очень круто, что первые два места у нас. Американцы никогда не проигрывали спину, никогда (с Атланты-1996 - EuroNews). А тут мы вдвоем забираем у них. Рекорд мира еще не побит, но думаю, это можно исправить". Евгений Рылов

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в миксте, уступив в равном финале команде Китая. Для Бацарашкиной это уже вторая медаль Токио. В воскресенье она выиграла золото в индивидуальной дисциплине.