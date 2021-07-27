Пхеньян - Сеул: новое сближение

Появилась новая надежда на улучшение отношений между Северной и Южной Кореями. Лидеры этих стран договорились восстановить сообщение через давнюю межкорейскую так называемую "горячую линию". Из Сеула сообщили, что с апреля этого года Ким Чен ЫН и Мун Чжэ Ин неоднократно обменивались личными письмами, и что к соглашению удалось прийти благодаря этим контактам.

Пак Со-хён, секретарь по связям с общественностью Южной Кореи:

"Лидеры двух стран договорились как можно скорее восстановить взаимное доверие между Кореями и улучшить отношения между ними. Мы ожидаем, что восстановление сообщения положительно повлияет на улучшение и развитие межкорейских отношений".

В прошлом году Пхеньян перекрыл все каналы связи с Сеулом, мотивировав это тем, что из Южной Кореи перебрасываются через границу пропагандистские листовки и другие материалы. На этом прервался начавшийся было период восстановления отношений, отмеченный и личной встречей глав двух государств, а в КНДР даже было взорвано само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор межкорейские отношения отношения оставались напряженными.

Повторное восстановление линий связи совпадает с празднованием Национального дня Северной Кореи, когда она отмечает то, что, по её словам, было победой в войне 1950-х годов.