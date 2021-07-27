Ирландия: залы ресторанов открылись впервые с декабря 2020

Ирландские пабы, кафе и рестораны снова открыли свои залы для посетителей.

Чтобы поужинать или выпить бокал внутри — придется предъявить сертификат о полной вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса за последние полгода.

Залы ресторанов были закрыты в Ирландии с прошлого декабря, а пабы, в которых продают только напитки, — с марта 2020 года.

"Это бесценно. Абсолютно точно, это следующий шаг к нормальности. Многие наши сотрудники ждали возможности вернуться на работу, и мы очень рады пригласить их обратно", — говорит главный менеджер ресторана FX Buckley's Даниэль Бирн.

Тем не менее в Ассоциации ресторанов Ирландии подсчитали, что около четверти заведений оставят залы закрытыми и будут обслуживать гостей только на террасах, чтобы не следовать жестким рекомендациям.

А некоторые владельцы пабов отмечают, что открываться, пока в стране распространяется вариант "дельта", — экономически невыгодно, ведь правительство может в любой момент снова ввести локдаун.