Боевая миссия США в Ираке завершается

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и президент США Джо Байден провели встречу в Белом доме.

Накануне американский лидер заявил, что боевая миссия США в Ираке будет завершена до конца этого года.

Тем не менее, в отличие от Афганистана, американские военные останутся в стране и будут оказывать местным силам консультативные услуги.

"Мы поддерживаем укрепляющуюся демократию в Ираке и заботимся о том, чтобы выборы прошли в октябре. Мы также привержены нашему сотрудничеству в сфере безопасности. Наша общая борьба с Исламским государством жизеннно важна для стабильности в регионе. Наше взаимодействие в борьбе с терроризмом продолжится даже тогда, когда мы перейдем к этой новой фазе, о которой будем говорить", — заявил Джо Байден.

В последнее время иранские беспилотники неоднократно атаковали базы США в Ираке, что усиливало напряженность в регионе.

Сейчас в арабской республике находятся около 2 500 американских военных. В прошлом году их было примерно 3 000, но бывший президент США Дональд Трамп сократил их численность.

Джо Байден не уточнил, сколько военнослужащих останется в Ираке к концу года, зато пообещал отправить в республику 500 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Будучи вице-президентом в правительстве Барака Обамы, Байден отвечал за иракскую политику и неоднократно посещал страну.