Тунис: политический кризис на фоне эпидемии

В столицу Туниса введены войска - вслед за серией решений президента Каиса Саида, который отстранил от работы премьер-министра, лишил депутатской неприкосновенности парламентариев, а спикеру запретил покидать страну.

Глава государства подписал советующие указы на фоне антиправительственных и антипарламентских выступлений, прокатившихся по стране в выходные - в 64 годовщину независимости Туниса. Оппозиция уже назвал действия президента переворотом.

"Мы приняли эти решения, и будем принимать новые - в форме указов, предусмотренных конституцией, до тех пор, пока в Тунис не вернется общественное согласие и пока мы не спасем государство", - предупредил президент Саид.

Участники протестов требовали роспуска парламента, суда над коррупционерами и привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической ситуации.

Тунис занимает одно из первых мест в мире по уровню смертности от коронавируса, власти признали, что больничная система рухнула, президент пообещал, что управление кризисом возьмет на себя армия.