"Наденьте и спасите свою жизнь!": краткая история медицинской маски

Маска - накладка на лицо с целью скрыть личность или защититься - сопровождает человечество с давних времён. Самым древним видом считается ритуальная маска. Сделаннные из камня, дерева, кожи, металла и ткани, ритуальные маски существовали у большинства народов и племён. Они изображали животных, духов, героев мифологии и силы природы и использовались для коммуникации с потусторонним миром.

Первое графическое упоминание о медицинской маске восходит, согласно испанским историкам Марии и Лауре Лара - авторам монографии о роли эпидемий в истории человечества "Жёлтые всадники Апокалипсиса: болезни, которых никто не предвидел" (Цитадель, декабрь 2020 года), к VI веку до н.э. На дверях персидских гробниц были найдены изображения людей с тканью, закрывающей рот.

В интервью корреспонденту Euronews Марте Родригес Мартинес, Мария и Лаура Лара рассказали об основных этапах истории медицинской маски от древности до наших дней.

Маска как барьер для микроорганизмов

Главная функция маски, о которой после полутора лет пандемии коронавируса знает каждый, заключается в задержке выделяемых человеком при кашле, чихании, но также разговоре и дыхании, капель влаги. В них во взвешенном состоянии могут находиться болезнетворные микроорганизмы - вирусы и бактерии. Так вот в Китае XIII века, цитируют Мария и Лаура Лара Марко Поло, слугам было приказано закрывать лица платками, поскольку "император не хотел, чтобы их дыхание как-либо влияло на запах и вкус его пищи".

О необходимости защищать лицо и органы дыхания люди задумались задолго до того, как были научно установлены механизмы передачи возбудителя инфекций. Три эпидемии бубонной чумы в средневековой Европе, особенно вторая - "чёрный мор" с 1347 по 1351 годы, когда погибли десятки миллионов, - утвердили роль маски как медицинского инструмента. Тем не менее, пишут сёстры Лара, "зловещий образ человека в птичьей маске, напоминающего Тень Смерти, появился только в период третьей вспышки чумы в середине XVII века".

Гравюра Поля Фюрца "Доктор Клюв Рима", 1656 Wikimedia Commons

От "клюва" чумного доктора к хирургической маске

Историки описывают эту маску, увековеченную венецианским карнавалом, как "несомненно, самую странную из когда-либо изобретённых медициной". Она закрывала всё лицо и имела форму птичьего клюва. “Нос” набивался сушеными целебными травами (лавандой, мятой, гвоздикой), камфорой и прокладывался губкой, смоченной в уксусе. Вся эта конструкция была призвана отгонять дурной запах: в то время считалось, что чума распространяется через отравленный воздух или "миазмы", создающие дисбаланс в теле человека", рассказывает Лаура Лара, а фактически действовала как респиратор. Кроме того, отверстия для глаз в маске были закрыты стеклом. К маске прилагались шляпа из вощёной ткани, длинный халат, кожаные штаны и перчатки, а также трость, чтобы не дотрагиваться руками до больного.

Изобретение классического костюма чумного доктора приписывают французскому врачу Шарлю де Лорму (1584-1678), но к середине XVII одеяние было настолько популярным, что с точностью говорить об авторстве не приходится. В Риме и Неаполе во время эпидемии 1656 года чумные доктора были обязаны носить спецодежду по контракту, который каждый из них заключал с муниципальными советами.

В XIX веке от теории миазмов отказались, но необходимость использовать маски стала очевидной после открытия французом Луи Пастером существования переносящих инфекцию микроорганизмов.

"Столкнувшись со сменой парадигмы, немецкий врач Карл Флюгге продемонстрировал, что открытые микробы могут передаваться от человека к человеку даже на расстоянии, посредством невидимых капель", объясняет Мария Лара. В результате он попросил профессора хирургии Яна-Антони Микулича Радецкого разработать маску для хирургов, чтобы те не заражались от пациентов. Затем он изобрел "повязку на рот", отмечают историки, которая больше похожа на сегодняшнюю маску, поскольку представляет собой муслиновый компресс, но оставляет рот неприкрытым, закрывая только нос и ноздри.

1918 год: "Наденьте маску и спасите свою жизнь"

Маска стала обязательным атрибутом эпидемий в XX веке: в 1918 году на Европу обрушилась "испанка". Эпидемия этого вида гриппа стала, как считают многие, самой массовой за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. "Испанским" его назвали потому, что иберийское королевство, соблюдавшее нейтралитет в Первой мировой, было первой страной, сообщившей о вспышке заболевания.

В результате пандемии по всему миру умерли не менее 50 миллионов человек. Считается, что перемещение населения и перенаселенность в связи с окончанием Первой мировой войны (1914-1918 гг.) ускорили распространение болезни. "Войска, втиснутые в вагоны поездов и грузовики, обеспечивали передачу высококонтагиозной инфекции от человека к человеку", - отмечают сестры Лара. "Испанка" распространялась с вокзалов в центры городов, а оттуда в пригороды и сельскую местность".

"Испанка" в 1918 году: Управление полиции Сиэтла в масках, изготовленных Красным Крестом (США) Wikimedia Commons

Историки объясняют, что несколько компаний, включая London General Omnibus Co, пытались остановить распространение инфекции, "распыляя противогриппозный раствор в поездах и автобусах и заставляя своих сотрудников носить маски". Власти призывали сограждан: "Наденьте маску и спасите свою жизнь!" Этот лозунг сегодня находит отклик в сердцах многих. Столетие назад люди тоже делали маски сами из марли, добавляя дезинфицирующий раствор, рассказывают историки.

Несколько лет спустя Вторая мировая война установила стандарт для производства хирургических масок. "Тогда их отличали от средств защиты органов дыхания, таких как FFP2/KN95", - отмечают Мария и Лаура Лара.

Маски как средство защиты от загрязнённого воздуха

Параллельно в XX веке маски начали приобретать вс`ё большее распространение как средство защиты от загрязнённого воздуха, которое стало бичом больших городов - два столетия спустя после начала промышленной революции. В 1930-х годах "антисмоговые" маски были так же уместны на лице, как фетровые шляпы на голове, - говорят сестры Лара. Историки отмечают, что самый страшный эпизод "смога" из всех зарегистрированных произошел в Лондоне в 1952 году: "между 5 и 9 декабря по меньшей мере 4 000 человек умерли сращу, ещё около 8 000 - в последующие недели и месяцы".

17 января 1967 года, ученики начальной школы в масках после выбросов сернистого газа на соседнем промышленном комплексе в Йоккаити (Япония) AP/AP

При этом использование защищающих от загрязнения воздуха масок никогда не было так широко распространено в Европе, как в Азии. "Япония использует маску как часть повседневной жизни на протяжении десятилетий, даже столетий, - уточняет Лаура Лара. - Ряд аналитиков указывают на этот фактор как на одну из причин низкого уровня заражения коронавирусом и летальных исходов от его последствий".

В Европе растёт поколение, для которого привычка носить маски появилась в 2021 году. Следующие поколения подведут итоги о том, какой след оставит она в продолжительной истории человечества.