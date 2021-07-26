Российское "золото" Олимпиады: сабли, гимнастика, тхэквондо

Российский финал турнира саблисток на Олимпийских Играх в Токио: София Позднякова одержала победу над Софьей Великой. Таким образом, копилка сборной РФ пополнилась сразу "золотом" и "серебром".

Итоговый счет встречи - 15:11 в пользу Поздняковой. Ранее в полуфинале она победила француженку Манон Брюне, а Великая - представительницу Венгрии Анну Мартон.

Для 24-летней Поздняковой это первое участие в Олимпийских играх. Она - двукратная чемпионка мира и Европы. Ее отец - бывший саблист, четырехкратный олимпийский чемпион и глава ОКР.

Великая - более опытная спортсменка. Олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, в Рио она также встретилась в финале со своей соотечественницей - Яной Егорян, но и тогда уступила в решающем поединке.

Лучшей в понедельник стала и сборная России по спортивной гимнастике - впервые с 1996 года в командном многоборье. Победу празднуют Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Наконец, четвертое "золото" принес России тхэквондист Максим Храмцов (в весовой категории до 80 кг) - он победил иорданца Салеха аль-Шарабати.

Кроме того, в активе сборной пять серебряных и три бронзовые медали. В общем зачете команда занимает шестое место. Лидируют США. За ними - Япония и Китай.

Игры в Токио продолжатся до 8 августа.