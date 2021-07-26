Вечную мерзлоту спасут олени

В Сибири на фоне глобального потепления тает вечная мерзлота. В атмосферу выделяются углерод и метан. Экологи вот уже не один год бьют тревогу: этот процесс несет потенциальные угрозы человечеству. Ученые Никита Зимов и его отец Сергей Зимов управляют научной станцией, расположенной в поселке Черский, на северо-востоке Якутии. Температура почвы здесь постоянно повышается. В ландшафте многое изменилось.

Никита Зимов, ученый-эколог: "Когда я был ребенком, температура вечной мерзлоты была минус шесть градусов, а сейчас в среднем минус три. В некоторые годы, особенно чрезвычайно теплые, зимой выпадает много снега, как это было в 2018 году. Мерзлота начинает оттаивать. У нас был случай, когда во многих местах за всю зиму земля не промерзла полностью. Арктический слой, который оттаивает каждое лето, обычно замерзает к ноябрю, может быть, к декабрю. Но в 2018 году по какой-то причине этого не произошло".

Углубления в почве, вызванные таянием льда, наносят большой ущерб экосистеме и инфраструктуре. Земля "проседает", появляются овраги, разрушаются дороги, мосты, жилые дома.

Чтобы остановить таяние мерзлоты, говорят ученые, необходимо уменьшить толщину снега. Если уплотнить снег, температура мерзлоты снизится на несколько градусов. Этой работой, подчеркивают экологи, готовы бесплатно всю зиму заниматься травоядные - например, олени. Зимой животные едят ветки и выкапывают траву из-под снега. При этом они утрамбовывают снег, защищающий землю от промерзания.