Соратники Навального призывают "обходить" блокировку Роскомнадзора

Соратники находящегося в колонии Алексея Навального призывают единомышленников обходить блокировку сайтов оппозиционера при помощи VPN и приложения "Навальный". Ранее Роскомнадзор закрыл к ним доступ на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и вследствие решения генпрокуратуры ввиду "призывов к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности, участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Среди подпавших под меру ресурсов - сайт Фонда по борьбе с коррупцией fbk.info, кампании "За свободу Навального" free.navalny.com, активистов Леонида Волкова и Любови Соболь, всего около 39 штабов shtab.navalny.com. Страница главного проекта команды в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму "Умного голосования" пока не заблокирована.

Блокировку назвала "абсолютно незаконной" Соболь: "Никаких уведомлений по своему сайту я не получала, на сайте была моя биография, политическая программа и политические взгляды. Ничто из этого не является запрещенным на территории России. А закрывать сайты только потому, что они принадлежат Соболь, закон не разрешает, как минимум пока".

Несколькими днями ранее ФБК опубликовала расследование в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина. В нем речь идет о бизнесе и недвижимости связанных с его родственниками компаний. В Фонде также утверждают, что Володин регулярно использует для своих личных целей самолеты спецотряда "Россия".

В июне Московский городской суд признал ряд организаций, связанных с Навальным, экстремистскими и вынес постановление об их ликвидации. При этом россиянам, причастным к деятельности подобных организаций (не только принимавшим активное в них участие, но и, например, поддерживавшим их в соцсетях или жертвовавшим им деньги), с июня законодательно запрещено участвовать в выборах