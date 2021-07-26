Соревнования про дайвингу в Мостаре

Около 30 спортсменов принимают участие в соревнованиях по дайвингу на Старом мосту в Мостаре (Босния), объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом престижном балканском соревновании выиграл в этом году серб Драган Милнович, ставший первым в дисциплине «ласточка», которая заключается в нырянии вниз головой вниз от арки на высоте 26 метров в реку Неретва.
"Я совсем не ожидал победы и всё ещё нахожусь под впечатлением. Все прошло хорошо, никто не пострадал, и это самое главное. Все были хороши, а я совершил два лучших прыжка в совей жизни. . Жюри решило, что я победил. Так, с Божьей помощью, я стал победителем. Посвящаю этот титул своему городу Ужице", - сказал Милнович. .
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