Уборка на еврейском кладбище Будапешта

В Будапеште группа волонтёров из нескольких стран расчищает еврейское кладбище, одно из крупнейших в мире. Молодые люди из Израиля, США, Канады и Беларуси вырубают кусты, выметают мусор и чистят надгробия. На некоторых участках приходится заново прокладывать дорожки.

Шани Колан, студентка из Израиля:

"У меня и в Венгрии есть корни. Мои предки именно из Венгрии переехали в США перед Холокостом. Так что я и свою собственную историю здесь изучаю".

Некрополю более 130 лет, и за это время большая его часть — за пределами центральной аллеи — сильно пришла в упадок.

Марк Пинтер, "Друзья кладбища на улице Козма":

"Это гигантское кладбище, 77 гектаров. Варшава и Будапешт спорят о том, в каком городе находится самое большое еврейское кладбище в мире — и вот это одно из претендентов на такое звание".

За несколько лет добровольцам удалось привести в порядок примерно пятую часть территории, которая напоминает скорее сильно заросший парк, а местами и вовсе лес.

Адам Мадьяр, Euronews:

"На этом кладбище нашли последний покой более 300 тысяч человек. У многих из них попросту не осталось живых родственников, и поэтому их могилы приходят в запустение. У добровольцев есть работа ещё на несколько лет".