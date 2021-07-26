В ООН обеспокены рекордным числом жертв среди мирного населения в Афганистане

В Афганистане число пострадавших от нападений и боевых действий мирных жителей в первой половине этого года достигло рекордно высокого уровня, включая резкое увеличение убийств и ранений с мая, когда начался вывод войск международного контингента, а движение "Талибан" перешло в наступление. Об этом говорится в докладе, распространенном миссией ООН в Афганистане. В интервью Euronews глава Управления ООН по правам человека в Афганистане Фиона Фрейзер, сказала, что ответственность за установление мира в стране лежит на самих афганцах.

Фиона Фрейзер, глава Управления ООН по правам человека в Афганистане: "Мы видим сейчас, как афганцы воюют с афганцами. За первые шесть месяцев текущего года в результате боестолкновений погибли и пострадали в общей сложности более 5000 мирных граждан. Это почти на 50% больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так что и талибы, и афганские лидеры должны делать больше, чтобы положить конец этому конфликту, защитить свой народ, афганцев - женщин, мужчин, мальчиков и девочек, не причинять им вреда".

Ситуация с безопасностью в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. В настоящее время в этой южно-азиатской стране идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан". Его представители утверждают, что талибы взяли под контроль около 85% территории государства.