Культурный феномен "целебных вод"

Бальнеологические курорты Европы — куда столетиями съезжались "на воды" — теперь в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представили и выиграли коллективную заявку 11 городов, в большинстве из которых целебные воды открыли ещё древние римляне. Среди них Баден-Баден в Германии и "просто" Баден в Австрии, Виши во Франции, Бат в Великобритании — а также Спа в нынешней Бельгии. Там помнят, кто здорово помог их городу дать своё имя само́й концепции водолечения и отдыха: у одного из источников стоит бюст Петра I, который лечился в Спа в 1717 году.

Поездки "на воды" стали терять былую популярность в межвоенный период. Сегодня в этих сравнительно небольших городках уже не отдыхают сливки общества, но на отсутствие гостей там не жалуются — даже наоборот:

"Если туристов будет больше, то им придётся сдавать всё больше квартир, а значит цены для местных жителей, вроде меня, станут расти; а тут цены и так не маленькие. Чем больше туристов, тем больше толпы в городе... Так что есть и позитивные, и негативные стороны".

В ЮНЕСКО признали водолечебницы культурным феноменом Европы: фактически такие города стали первыми курортами в современном понимании этого слова.