Больше половины испанцев прошли полную вакцинацию от COVID-19

Испания полностью провакцинировала больше половины населения страны: обе дозы препарата получили уже около 25 миллионов человек.

Каждый день прививку делают около полумиллиона жителей королевства. И если в таких странах как Италия или Германия темпы вакцинации замедляются, то в Испании они, наоборот, растут.

"Люди, действительно, ждут вакцинации. Испанцы очень хорошо реагируют [на призывы сделать прививку]. Думаю, вакцинация идет на высокой скорости", — говорит глава центра вакцинации Хуан Кастейо.

Тем не менее в Испании сейчас идет пятая волна пандемии COVID-19 и быстро распространяется вариант "дельта". В прошлый понедельник в стране зарегистрировали более 61 тыс. случаев заражения. Это абсолютный антирекорд за полгода.

"У меня есть друзья, которые заразились коронавирусом на больших вечеринках. Заразились многие из тех, кого я знаю. Сам я ходил на мероприятия, но только в места, где было мало людей и они носили маски", — рассказал студент Серхио Росадо.

Заражений COVID-19 особенно много среди людей младше 30, так как вакцинация открылась для них только в начале июля.