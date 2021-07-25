"Красной стреле" 90 лет

Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге отмечает 90-летие "Красной стрелы". Этот первый высококлассный скоростной советский поезд, курсировавший между Москвой и Ленинградом, стал главным экспонатом представленной экспозиции. Музей открылся в 2017 году и славится своей исключительной коллекцией редких паровозов, локомотивов, электровозов, железнодорожных вагонов и другого подвижного состава.

Павел Дунаев, руководитель научно-педагогического отдела Музея железных дорог России, рассказывает о "Красной стреле":

_"Это самый первый, старейший поезд, старейший фирменный поезд России. Тот самый поезд, с созданием и самой жизнью которого связаны много легенд. И неудивительно, что на протяжении многих лет, да и сейчас "Красная стрела" всегда была поездом номер один в России и в Советском Союзе". _

Исторические экспонаты соседствуют в музее с современными действующими моделями, интерактивными инсталляциями и временными выставочными залами. Это делает музейное пространство необычным и интересным, идеальным местом для современных образовательных программ, детских мероприятий, лекций и тематических видеопоказов.

"Мы видим очень много интерактивных таких моментов в музее, это очень круто ! Хочется, чтобы большинство музеев обладали такой техникой, и это очень круто оживляется. И действительно масса впечатлений появляется", - говорит один из посетителей.

Организовать ежедневное курсирование между двумя столицами - старой и новой - было решено в СССР в начале 30-х. В первый рейс "Красная стрела" отправилась 9 июня 1931; её скорость тогда составляла 70 км/час, а на отдельных переходах доходила до 100 км/час.