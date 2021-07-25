Умер герой "Революции гвоздик"

Один из лидеров и основных участников португальской "Революции гвоздик" 1974 года Отелу Сарайва де Карвалью умер на 85-м году жизни. Как сообщило в воскресенье агентство Луза, он скончался в военном госпитале.

Соболезнования в связи со смертью видного политического деятеля выразил президент республики Марселу Ребелу де Соуза, который подчеркнул "первостепенное значение" Сарайва де Карвалью для революции 25 апреля и назвал его капитаном и главным героем ключевого момента в современной португальской истории.

Почтил память политика и премьер-министр страны Антониу Кошта, отметивший его стратегический потенциал, преданность делу и щедрость, которые сыграли решающую роль в бескровной революции.

Сарайва де Карвалью родился в августе 1936 года в Мозамбике. Именно он разработал военный план "революции гвоздик" - бескровного военного переворота левого толка 25 апреля 1974 года, который привел к свержению режима "Нового государства" и установлению военного переходного правления.