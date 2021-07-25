Губит вино вода

Западная Европа понемногу восстанавливается после сильнейшего наводнения на прошлой неделе, но исторический немецкий винный кооператив уже охарактеризовал последствия для своего бизнеса как «разрушительные».

Винный кооператив Mayschoss-Altenahr у реки Ар к югу от Бонна был основан более 150 лет назад и считается старейшей подобной организацией в мире. Но он был затоплен паводком, в результате чего подвалы и часть зданий оказались в воде.

Теперь сотрудники пытаются спасти все, что могут, из поврежденных бочек и бутылок, разбросанных по всему комплексу. Алина Зоннтаг, помощник руководителя кооператива, сказала, что эта катастрофа угрожает самому его существованию.

Из 460 членов Mayschoss-Altenahr половина - сами виноградари и виноделы. Многие из них могут потерять как свои дома, так и средства к существованию. Деревня Майшосс была отрезана от других частей страны наводнением и сообщаться с ней можно было лишь по воздуху.

В результате кооператив не мог снабжать своих клиентов в течение прошлой недели, и в воскресенье заявил, что теперь планирует передать продажи другим производителям вина в районы, которые не так сильно пострадали.