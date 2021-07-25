Эммануэль Макрон прибыл на Таити с официальным визитом

Эммануэль Макрон прибыл во Французскую Полинезию с официальным визитом. Самолет президента Франции приземлился на Таити, где Макрон посетит больницу для зараженных коронавирусом, а затем полетит еще на три острова тихоокеанского архипелага.

Главу Франции встретили ореро — традиционным декламированием стихов на таитянском языке. Выступающие перед президентом девочки обращались к Макрону на "ты", как это принято на острове. Кроме того, на шею французскому лидеру повесили несколько гирлянд из цветка тиаре — символа гостеприимства Таити.

Это первый визит Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию — входящее в состав республики, но во многом автономное заморское сообщество. По мнению политологов, таким способом президент Франции пытается укрепить связи между метрополией и бывшими французскими колониями в Тихом океане.

Планируется, что Макрон обсудит с местными властями изменение климата, усиление влияния Китая в тихоокеанском регионе, а также последствия испытаний ядерного оружия, которые Франция проводила в Полинезии во второй половине прошлого века. По оценке журналистов-расследователей из издания Disclose и экспертов из Принстонского университета, из-за ядерных испытаний в 1970-ых годах пострадали все жители Таити и соседних островов. Многие из них заболели одной из форм рака, которые вызывает радиация.