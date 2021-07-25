Трагедия в Хорватии: водитель автобуса заснул за рулем, 10 человек погибли

Десять человек погибли и более сорока получили ранения в результате дорожной аварии в Хорватии. Рейсовый автобус с косовскими номерами, следовавший рейсом из Германии в Приштину, съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел рано утром в воскресенье возле города Славонски Брод на шоссе между Загребом и границей с Сербией. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса заснул за рулем. Он задержан полицией.

"Мы ехали на автобусе в Косово, и когда приехали сюда, в Хорватию, автобус перевернулся, - рассказывает этот пассажир. - Водитель, вероятно, заснул, как мы слышали. Мы как бы наклонились в сторону. А затем автобус упал в кювет".

Всего в автобусе находились 67 пассажиров, включая детей, и два водителя, один из которых погиб. Начальник местной полиции назвал аварию "одной из самых ужасных, которые он когда-либо видел".

Шоссе, на котором произошло ДТП, является ключевой транспортной артерией Хорватии, которая летом становится оживленной из-за наплыва туристов и иностранных рабочих, возвращающихся домой из Западной Европы.