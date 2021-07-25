Берлин: первый за время пандемии гей-парад

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, в Берлине снова прошел один из самых знаменитых гей-парадов в мире.

Мероприятие собрало около 65 тысяч человек, пешком прошедших через центр немецкой столицы.

"Прошло два года... Мы показываем, что мы еще здесь, показываем свое лицо. Сюда пришло столько людей! Это потрясающе!" — говорит участник парада Бернд.

В этом году Christopher Street Day прошел под лозунгом "Спасите наше сообщество — спасите наше достоинство!".

Участники акции выдвинули список из 32 требований, среди которых запрет дискриминации на рабочем месте, наказание за преступления на почве гомофобии и призыв отражать в учебниках образ жизни негетеросексуальных людей.

"То, что происходит в Венгрии, Польше, да вообще в Европе, влияет на Германию и Францию, на все другие страны. Это началось в Польше с её зонами, свободными от ЛГБТ, сейчас это происходит в Венгрии. Это усиливает ненависть, направленную против нас. Видно, что это производит эффект во Франции, в Великобритании, в Испании", — считает Стивен Грин.

Активисты раскритиковали принятый в Венгрии в начале июля закон о запрете "гей-пропаганды", который ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "позором", пригрозив Будапешту правовыми последствиями.