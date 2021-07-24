В Демократической республике Конго 16 человек стали жертвами нападения, предположительно организованного "Альянсом демократических сил" — исламистской группировкой, действующей на востоке страны. Трагедия произошла неподалёку от города Бени.
По данным местных властей, боевики вечером в четверг напали на мирных жителей, которые возвращались с рынка. Среди погибших — шесть женщин и один ребёнок.
За последние два года на востоке ДРК от рук боевиков АДС погибли более 1300 мирных жителей.
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