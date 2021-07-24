Голод в Мадагаскаре: в ООН винят глобальное потепление

Голод свирепствует на юге Мадагаскара. Годы сильнейшей засухи и песчаные бури превратили пахотные земли в пустоши. В ООН уже назвали ситуацию "катастрофической", а глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, побывавший в регионе, сравнил ситуацию с фильмом ужасов.

"Мои дети плачут. Постоянно, изо всех сил. Один даже упал в обморок от того, что так сильно плакал", — рассказала мать восьмерых детей Синази.

Мадагаскар — первая страна в мире, которая страдает от голода из-за глобального потепления, заявили в ООН. Ситуацию ухудшили высокая рождаемость и пандемия коронавируса.

"Пятеро детей и три женщины умерли. Я видел это собственными глазами. Они умерли от голода", — глава округа Берари в Амбувумбе Метари Рабефамури.

Местные жители вынуждены есть насекомых, корни растений и кактусы. В городе Амбувумбе некоторые питаются остатками кожи, которые им отдают обувные мастера. Их жарят на костре или кипятят, добавляя соль.

"Мы режем их вот так. Но этот кусок невозможно разрезать — жестко, как дерево. Думаете, мы его выбросим? Съедим, когда сварится, потому что мы сейчас очень голодны", — говорит местная жительница Флорин.

На юг острова привозят продукты и пищевые добавки, но помощи всё равно не достаточно.

"Он [президент Радзуэлина] хочет, чтобы эти проекты принесли результаты в течение 18 месяцев. Конечно, мы говорим о дорогах. Нужно принимать во внимание задержки в строительстве дорог. Мы говорим о водопровОде, который должен заработать. Это большой проект, который начнется в январе", — глава аппарата президента Мадагаскара Лува Хасинирина Ранурумару.

Ожидается, что к октябрю ситуация станет еще более тяжелой. ООН планирует потратить на гуманитарную помощь в южных районах Мадагаскара $78.6 млн.