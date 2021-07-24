Литва: протесты против мигрантов

Жители литовского города Девянишкес на границе с Беларусью вышли на улицы в знак протеста против планов правительства поселить 500 нелегальных мигрантов в заброшенном здании в 20 метрах от местной школы.

Около ста человек попытались помешать строителям превратить дом во временный центр размещения для беженцев, заблокировав проход к зданию.

В пятницу в город прибыли генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела и замминистра МВД республики Виталиюс Дмитриевас. Они попытались договориться с местными жителями, пообещав, что в Девянишкесе будут размещены только семьи с детьми, которых перевезут в другое место до первого сентября. Протестующие в ответ заявили, что не хотят видеть в городе ни одного мигранта.

Миграционный кризис в Литве продолжается: только в четверг литовские пограничники задержали 92 беженцев, пробравшихся в страну из Беларуси. Для сравнения за весь прошлый год их было всего 80. Ранее Александр Лукашенко заявил, что после европейских санкций страна перестанет быть барьером для наркотрафика и мигрантов с Ближнего Востока.